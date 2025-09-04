Una foto fornita da Armani mostra lo stilista italiano nel nuovo hotel Armani, a Milano, Italia, il 10 novembre 2011. Si tratta del secondo hotel aperto grazie alla collaborazione dello stilista con Emaar Properties dopo l'Armani Hotel Dubai.
Giorgio Armani durante una delle sue sfilate di moda.
Giorgio Armani accompagnato durante una sfilata.
Lo stilista italiano Giorgio Armani.
È morto a 91 anni lo stilista Giorgio Armani
Una foto fornita da Armani mostra lo stilista italiano nel nuovo hotel Armani, a Milano, Italia, il 10 novembre 2011. Si tratta del secondo hotel aperto grazie alla collaborazione dello stilista con Emaar Properties dopo l'Armani Hotel Dubai.
Giorgio Armani durante una delle sue sfilate di moda.
Giorgio Armani accompagnato durante una sfilata.
Lo stilista italiano Giorgio Armani.
È morto Giorgio Armani. Lo comunica il gruppo con una nota. Lo stilista aveva 91 anni compiuti l'11 luglio.
«Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore»: inizia così il comunicato stampa della sua azienda diramato per annunciare la morte dello stilista Giorgio Armani.
«Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori - prosegue il comunicato stampa - si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire».
Nella nota del Gruppo viene ricordato che «negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un'inesauribile curiosità, l'attenzione per il presente e le persone».
In questo percorso – viene affermato – «ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunità, si è impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano».
Cinquant'anni di storia
La Giorgio Armani è una azienda con cinquant'anni di storia, cresciuta con emozione e con pazienza. Giorgio Armani ha sempre fatto dell'indipendenza, di pensiero e azione, il proprio segno distintivo.
L'azienda è il riflesso, oggi e sempre, di questo sentire. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori.
«In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l'ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore».
La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, a Milano, in via Bergognone 59, presso l'Armani/Teatro.
Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata, viene spiegato.