È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista italiano Valentino Garavani, gigante della moda. «Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari», annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Il celebre stilista riassumeva la sua visione della moda con una frase: «Cosa desiderano le donne? Essere belle».

Valentino era nato l’11 maggio 1932 a Voghera, in provincia di Pavia. La sua passione per la moda lo aveva portato a Parigi per studiare e lavorare. Tornato in Italia, nel 1957 aveva fondato la maison Valentino, aprendo il suo primo atelier in via Condotti a Roma.

Negli anni è diventato uno dei nomi più leggendari della moda italiana e internazionale, vestendo dive di tutto il mondo e creando l’iconico colore «rosso Valentino».

Ha vestto le più grandi star del cinema, ma non solo

Sono state molte le donne importanti e famose che ha vestito Valentino e con le quali condivideva viaggi, feste e vari eventi: da Jackie Kennedy, a Liz Taylor, dalla connazionale Sophia Loren alla statunitense Sharon Stone, come pure altre attrici quali Julia Roberts, Gwyneth Paltrow e Anne Hathaway.

Quest'universo, giova ricordare, è raccontato nel documentario «The Last Emperor» del 2008 di Matt Tyrnauer, in cui il regista filma l'ultimo anno d'attività dello stilista.

Nel 2007, infatti, ha lasciato il timone della sua casa di moda e nel 2016, insieme a Giancarlo Giammetti, ha creato la fondazione omonima a scopo filantropico.

Come ricorda Il Corriere della Sera, una delle sue ultime uscite pubbliche è del 2019 a Roma, al Teatro dell’Opera, per la «Traviata» firmata da Sofia Coppola. Per lei aveva creato gli abiti di scena, operazione di cui era molto orgoglioso.

Al suo fianco fino all’ultimo, sempre stando al Corriere, senza mai abbandonarlo, Giancarlo Giammetti: socio, braccio destro e compagno di vita agli inizi di una carriera professionale durata oltre 45 anni, quasi interamente vissuti sulle passerelle parigine.

Sempre il giornale italiano ricorda come, con il suo inconfondibile spirito teatrale, era solito dire: «Dopo di me, il diluvio».

Il funerale sarà venerdì 23 gennaio

La camera ardente sarà allestita in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00.

Il funerale di quello che i più conoscevano con il nome di «Valentino» si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

