Dal 10 marzo 2026 in prima serata sul canale 8 dopo il debutto su Disney+.

«Italia's Got Talent» riaccende il prime time. Dopo la distribuzione in streaming, il talent show riapre le porte al pubblico generalista e sbarca in chiaro su TV8.

L'appuntamento è fissato per martedì 10 marzo 2026 alle 21.30, con una programmazione settimanale che riporterà sul palco alcune delle esibizioni più commentate della stagione.

La formula resta quella che ha consolidato il successo del format: audizioni imprevedibili, Golden Buzzer e finale con voto del pubblico. In giuria tornano Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini, affiancati da Alessandro Cattelan, mentre la conduzione è affidata ancora una volta ad Aurora Leone e Fru dei The Jackal.

Maionchi sullo spirito dell'edizione

Proprio la Maionchi, intervistata da SuperGuidaTV in occasione della finale streaming, ha raccontato lo spirito dell'edizione: «Beh, è sempre divertente. Devo dire che la curiosità di conoscere delle persone che fanno delle cose... è sempre divertente... molte volte ho difficoltà a votare... perché alla fine tutto diventa bello».

Un commento che sintetizza la cifra emotiva della stagione, costruita sulla sorpresa e sulla varietà.

Il passaggio in chiaro rappresenta un'operazione strategica per TV8, che punta su un titolo già rodato ma capace di intercettare nuovo pubblico grazie alla forza del racconto e alla trasversalità dei talenti in gara.

La stagione sarà trasmessa integralmente in nove puntate, tra audizioni e finale, a partire dal 10 marzo 2026 in prima serata sul canale 8, riportando «Italia's Got Talent» al centro dell'intrattenimento televisivo gratuito.