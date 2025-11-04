Iva Zanicchi IMAGO/SOPA Images

La celebre cantante partecipa alla seconda puntata del programma, ribadendo la sua importanza: «Come può esistere Ok il prezzo è giusto senza di me? Senza di me sarà un disastro».

Hai fretta? blue News riassume per te A Belve su Rai2, Iva Zanicchi arriva grintosa tra battute taglienti e confessioni personali.

Sulla «rivalità» con Mina, ironizza: «Non si può essere rivali di un mito: resta a Lugano, se torni il mito svanisce».

Alla domanda sull’invidia verso la Tigre di Cremona, replica: «Invidia no, ma a volte rabbia». Mostra di più

Stando ad alcune anteprime, riferite nel dettaglio da «Vanity Fair», Iva Zanicchi si presenta con la sua solita grinta alla puntata di «Belve», in onda martedì sera su Rai2. Tra battute pungenti e racconti personali, la cantante e conduttrice dimostra di non temere confronti.

Interrogata da Francesca Fagnani sulla presunta rivalità con Mina, Zanicchi risponde con il suo tipico umorismo: «Non si può essere rivali di Mina. È diventata un mito ritirandosi al momento giusto, ma continua a essere presente: ogni anno pubblica un disco, appare in tv e manda filmati. Le consiglio di restare a Lugano, perché se torna, il mito svanisce. Rimani lì, non muoverti!».

Alla domanda se abbia mai provato invidia per la Tigre di Cremona, risponde: «Invidia no, ma a volte rabbia».

L'Aquila di Ligonchio affronta anche temi più seri, parlando delle sue difficoltà fiscali: «Ho sempre pagato le tasse, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno ingannato. Ho dovuto dare tutto quello che avevo e chiedere aiuto alle banche, pagando un conto salatissimo: 7 miliardi e 500 milioni».

Francesca Fagnani ribatte: «Quelle sono tasse, avrà guadagnato molto». Zanicchi replica: «Guadagnavo, ma per due anni non mi hanno pagato l'Iva». Quando la conduttrice le fa notare che «l'Iva è una restituzione, ha pagato il dovuto non in più», Zanicchi scherza: «Volevo donare me stessa, ma non l'hanno accettato».

E sul ritorno di «Ok il prezzo è giusto» nel 2026 dice...

Sul ritorno di «Ok il prezzo è giusto» nel 2026, Zanicchi avverte: «Come può esistere questo programma senza di me? Sarà un flop». Francesca Fagnani commenta: «Saranno contenti i dirigenti».

Infine, si discute dell'episodio della presunta ipnosi da parte di un mago, conclusosi con una scenetta dietro il divano. «Era tutto finto?», chiede la presentatrice. «Una grande attrice, ho convinto tutti», confessa Zanicchi divertita.

Alla domanda su chi sia migliore di lei, Zanicchi non esita: «Alla fine, la migliore sono io». La puntata è arricchita dalla presenza di Maria De Filippi, pronta a fare una sorpresa speciale nello studio di Belve.