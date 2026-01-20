J-Ax Covermedia

Il rapper si racconta e guarda a Sanremo.

J-Ax parla chiaro a «Belve». Ospite del programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, l’artista ripercorre senza filtri il rapporto con Fedez, tra rottura, distanza e riconciliazione, offrendo uno dei momenti più sinceri della stagione televisiva.

Nel corso dell’intervista, il rapper torna sul legame artistico e umano con Fedez, nato con una collaborazione di enorme successo e incrinatosi nel tempo per incomprensioni personali e professionali. Un rapporto definito complesso, fatto di affinità profonde ma anche di conflitti duri, che oggi sembra aver trovato un nuovo equilibrio.

Parlando dell’ex sodale, J-Ax osserva: «È una persona capace di essere estremamente buona ma anche molto dura. Quando pensa di aver subito un torto, tende ad accanirsi. Oggi però è cambiato, e il nostro rapporto è ripartito».

L’intervista non si limita al racconto della relazione con Fedez. J-Ax affronta anche temi personali, dal bullismo subito in adolescenza alle fragilità emotive, fino al rapporto con la fama e con l’immagine pubblica. Un dialogo che conferma «Belve» come spazio televisivo capace di far emergere lati meno noti dei suoi ospiti, lontani dalle narrazioni promozionali.

Sul piano professionale, lo sguardo è già rivolto ai prossimi mesi. J-Ax ha confermato la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove sarà in gara tra i Big con il brano «Italia Starter Pack», in uscita a fine febbraio. Un ritorno sul palco dell’Ariston che segna una nuova fase discografica, affiancata dall’attività come produttore e mentor artistico. Al momento non risultano tour annunciati, mentre resta aperta l’ipotesi di iniziative legate agli Articolo 31, in vista di ricorrenze celebrative del duo.