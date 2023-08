Fedez

Il componente degli Articolo 31 ha ricucito un rapporto con il marito di Chiara Ferragni solo di recente.

J-Ax ha rivelato alla stampa il motivo per cui Fedez è spesso al centro di liti e discussioni, molte delle quali con i suoi amici più stretti come Fabio Rovazzi e Luis Sal.

Come mai Fedez litiga con così tanti amici? A rispondere a questa domanda ci ha pensato J-Ax, che ha riallacciato i rapporti con il collega dopo quattro anni di gelo.

«Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore: a volte è molto frainteso e provocato. Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare. – ha dichiarato J-Ax al Corriere della Sera – Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo».

«Fedez è molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente», ha aggiunto J-Ax.

Fedez e J-Ax avevano litigato per alcune incomprensioni legate alla società che avevano fondato insieme, la Newtopia. La pace è arrivata nel 2022, dopo che Fedez ha annunciato di avere un tumore al pancreas.

Covermedia