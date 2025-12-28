Jack Black

Un'esperienza durata poche ore che ha spinto l'attore a puntare tutto su cinema e musica.

Covermedia Covermedia

La carriera di Jack Black è iniziata anche grazie a un'esperienza fallimentare.

Un flop durato appena un giorno. Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili della commedia americana: perché l'attore ha provato a lavorare nel telemarketing, scoprendo subito che non sarebbe mai stata la sua strada.

Non era la sua strada

Il racconto è emerso durante una recente intervista promozionale, in cui Black ha ripercorso i primi anni prima del successo. Alla domanda sui lavori svolti per mantenersi, la risposta è stata disarmante nella sua semplicità: nessuna lunga gavetta tra impieghi precari, se si esclude un solo tentativo al telefono. «Ho fatto un giorno di telemarketing e non ho concluso nemmeno una vendita», ha spiegato, aggiungendo di aver capito quasi immediatamente che «mi stava risucchiando l'anima».

Parole che chiariscono il senso di una decisione netta. Black ha raccontato di aver scelto, proprio dopo quell'esperienza, di puntare tutto su recitazione e musica, senza alternative né piani di riserva. Se le cose fossero andate male, sarebbe tornato a vivere da sua madre. Una scelta rischiosa, ma coerente con un percorso artistico sempre giocato sull'istinto e sull'energia.

Ha avuto ragione

Negli anni, quella scommessa si è trasformata in una carriera solida e riconoscibile. Dai primi ruoli comici fino a titoli diventati cult come «School of Rock» e «Tropic Thunder», Black ha costruito un'identità che mescola cinema, performance fisica e musica, anche attraverso il progetto parallelo dei Tenacious D.

Oggi Jack Black è impegnato nella promozione di «Anaconda», film che lo vede tornare sul grande schermo accanto a Paul Rudd, e continua a lavorare su nuovi progetti cinematografici e musicali. Un percorso che, paradossalmente, è diventato più chiaro proprio grazie a un lavoro sbagliato, durato il tempo di una giornata.