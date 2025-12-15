Jack Nicholson Covermedia

A dirlo è James L. Brooks, regista e amico di lunga data dell'attore, che lascia aperta la possibilità di un ritorno sul grande schermo.

Jack Nicholson potrebbe tornare sul set.

A riaccendere le speranze dei fan è James L. Brooks, storico collaboratore dell'attore, che assicura come la leggenda di Hollywood non abbia mai annunciato un vero ritiro dalle scene.

Nicholson, oggi 88enne, non appare in un film dal 2010, quando recitò nella commedia «Come lo sai», diretta e prodotta proprio da Brooks, anche lui 88 anni. Un sodalizio artistico che negli anni ha regalato al cinema titoli diventati culto, come «Voglia di tenerezza» e «Qualcosa è cambiato».

Secondo Brooks, però, l'assenza dal set non equivale a un addio definitivo. «Oh, non credo proprio che abbia smesso», ha dichiarato a People. «Riceve ancora sceneggiature, le legge, e sono sicuro che lo rivedremo».

Già due anni fa il regista aveva lasciato intendere che Nicholson sarebbe potuto tornare a recitare al momento giusto. Quando, cioè, una storia capace di toccarlo davvero gli avrebbe fatto tornare quella irrequietezza creativa che lo ha sempre contraddistinto. «A un certo punto gli verrà prurito», aveva detto, «e allora tornerà a recitare».

Brooks non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'attore, che considera «il più grande della sua generazione». Un giudizio maturato anche grazie a un rapporto umano nato sul set e diventato amicizia. I due si conobbero nel 1983, quando Debra Winger mostrò a Nicholson la sceneggiatura di «Voglia di tenerezza» e lo convinse a recitare accanto a lei e a Shirley MacLaine.

«Non avevo una seconda scelta», ha ricordato Brooks. «Quel ruolo richiedeva qualcuno che avesse un'autorizzazione naturale da parte del pubblico appena entrava in scena. Lui era l'unico. Io ero un regista agli inizi: o prendevo il migliore in circolazione o non facevo il film».

Il regista ha anche condiviso un aneddoto che racconta molto del metodo e dell'etica di Nicholson. «Una volta gli chiesi cosa fare se in una scena l'altro attore non fosse particolarmente bravo. Lui mi rispose: «No, no. Qualunque cosa faccia l'altro attore è perfetta». È una risposta splendida, ed è profondamente vera».