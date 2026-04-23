Jack Quaid & Claudia Doumit Covermedia

Cerimonia riservata a Braidwood per la coppia: tra immagini condivise sui social poi rimosse, ospiti hollywoodiani e un ricevimento lontano dai riflettori.

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Jack Quaid e Claudia Doumit hanno detto sì in Australia nel fine settimana.

L'attore, figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid, ha sposato la collega di «The Boys» con una cerimonia riservata a Mona Farm, a Braidwood, nei pressi di Canberra.

Alcune immagini del ricevimento, condivise dagli invitati sui social e poi rapidamente rimosse, mostrano gli sposi durante i festeggiamenti: lui in abito rosso, lei in un vestito in raso color avorio, completato da una fascia floreale tra i capelli.

A confermare la presenza della coppia in città è anche il ristorante Smokey Horse, che ha accolto gli sposi e parte degli invitati durante le celebrazioni.

«Congratulazioni agli sposi @jack_quaid e @claudiadoumit, siete una coppia bellissima», si legge nel messaggio condiviso online.

Secondo il Daily Telegraph, tra gli ospiti figuravano anche Alec Baldwin, Tom Hanks, Kevin Costner e Henry Golding, oltre ai genitori dello sposo. Tra gli invitati anche alcuni colleghi della serie, tra cui Karl Urban, Colby Minifie e Nathan Mitchell.

Quaid, 33 anni, e Doumit, 34, si sono conosciuti nel 2020 sul set di «The Boys», diventando una coppia nel 2022.

L'attrice ha lasciato la produzione nel 2024, mentre la quinta e ultima stagione è attesa per il prossimo mese.