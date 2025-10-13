Jackie Apostel ha risposto con garbo alle critiche sulla sua relazione con Cruz Beckham. Imago

La cantautrice Jackie Apostel ha risposto con garbo alle critiche sulla sua relazione con Cruz Beckham, mettendo in luce un problema persistente legato alla differenza d'età nelle coppie.

Jackie Apostel, 29 anni, ha deciso di affrontare le critiche ricevute sui social riguardo alla sua relazione con Cruz Beckham, 20 anni, il più giovane dei figli di David e Victoria Beckham.

La coppia, insieme da circa un anno, è spesso al centro dell'attenzione a causa della differenza d'età di quasi dieci anni.

La polemica è esplosa dopo un commento su Instagram sotto una foto pubblicata da Victoria Beckham il 3 ottobre, che ritraeva la famiglia riunita alla presentazione della collezione Primavera/Estate 2026 del suo brand durante la Paris Fashion Week.

Nella foto, accanto a David, Romeo e Harper, comparivano anche Cruz e Jackie, seduti vicino ad Anna Wintour.

Un utente ha scritto: «Perché una ventinovenne frequenta un ventenne? È semplicemente strano». Jackie ha risposto: «Perché è gentile, divertente, premuroso, determinato, maturo, talentuoso, leale e anche piuttosto bello».

Durante la settimana della moda a Parigi, Cruz e Jackie hanno condiviso sui social momenti della loro vita insieme, tra cui una foto di coppia e un'immagine divertente in cui si lavano i denti, ricevendo l'approvazione di Victoria Beckham.

La coppia è stata vista per la prima volta insieme al Glastonbury Festival nel giugno 2024 e da allora è una presenza costante agli eventi mondani, dalle sfilate ai party esclusivi.

Cruz ha ufficializzato la loro relazione nell'ottobre 2024 con un messaggio d'amore per Jackie nel giorno del suo compleanno. Nonostante le critiche, la loro relazione continua a sfidare le convenzioni sociali sulla differenza d'età nelle coppie.