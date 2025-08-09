250807_JackieChan_5fatto_ITA
07.08.2025
Quando cineasti e celebrità dell'industria cinematografica si ritroveranno a Locarno dal 6 al 16 agosto, una persona in particolare spiccherà: l'eroe d'azione Jackie Chan, che sabato 9 agosto sarà premiato con un Pardo per il lavoro svolto nella sua vita. Un colpo per la direzione del festival.
- Jackie Chan è una delle più grandi star d'azione che Hollywood abbia mai prodotto.
- Dopo una carriera di grande successo in Asia, ha sfondato a Hollywood a metà degli anni Novanta.
- Durante questo periodo, Chan è diventato uno dei maggiori guadagnatori del settore e utilizza gran parte dei suoi introiti per cause sociali.
- Guardate il video qui sopra per saperne di più sul 71enne, che proviene da un ambiente povero.
«Rush Hour», «Shanghai Noon» o «The Karate Kid»: quando si parla di azione combinata con le arti marziali asiatiche non si può fare a meno di pensare a Jackie Chan. Ancora oggi l'attore nato a Hong Kong è una delle star d'azione più popolari al mondo, che fa la gioia di nonne e nipoti.
Jackie Chan gira film dagli anni Sessanta. In quasi 100 di essi, la metà dei quali come attore protagonista, ha stabilito nuovi standard nel cinema di Hong Kong e ha ottenuto un gran numero di premi.
Era già una grande star in tutta l'Asia quando, 30 anni dopo, ha fatto il suo ingresso a Hollywood con «Rumble in the Bronx».
Grazie alle sue acrobazie originali e audaci, a un team altrettanto talentuoso e professionale di spettacolari attori d'azione e a tanta malizia, ha conquistato anche il cinema USA, diventando in breve tempo uno dei maggiori attori nel genere d'azione.
Cresciuto in condizioni disagiate
L'instancabile combattente ha oggi 71 anni e ha ridotto un po' il numero di film, ma non ha mai dimenticato le sue radici. Chan, cresciuto in condizioni disagiate, si è impegnato per anni a favore dell'istruzione nel suo Paese d'origine. Con l'aiuto della sua fondazione, sostiene bambini e giovani, costruisce scuole e assegna borse di studio.
Questi e altri fatti consolidano la reputazione di Jackie Chan come una delle più influenti e grandi star d'azione della storia del cinema.
Nel 2016 è stato giustamente premiato dall'Academy con un Oscar onorario per il lavoro svolto nella sua vita. Il fatto che il Locarno Film Festival lo onorerà, sabato 9 agosto, con il «Pardo alla carriera» può essere definito un colpo di scena, perché - a parte l'Oscar onorario - nessun altro grande festival cinematografico ha ancora seguito il suo esempio, tranne in Asia.
Guardate il video per saperne di più sulle origini di Jackie Chan, sulla sua popolarità e sul suo impegno sociale, grazie a cinque curiosità che pochi conoscono su di lui.