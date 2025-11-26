  1. Clienti privati
Paramount riavvia la saga Jackie Chan e Chris Tucker tornano per «Rush Hour 4»

Covermedia

26.11.2025 - 11:00

Jackie Chan & Chris Tucker
Jackie Chan & Chris Tucker

Il quarto capitolo è in sviluppo: Brett Ratner indicato nuovamente alla regia, mentre il progetto prende forma dopo anni di speculazioni.

Covermedia

26.11.2025, 11:00

26.11.2025, 11:23

«Rush Hour 4» entra ufficialmente nella fase di avvio. Secondo diversi media statunitensi Paramount sta lavorando alla nuova produzione del franchise action-comedy, con Jackie Chan e Chris Tucker pronti a riprendere i ruoli che li hanno resi una delle coppie più riconoscibili del cinema degli anni Novanta.

Alla regia dovrebbe tornare Brett Ratner, già dietro il primo film del 1998, distribuito in Italia come «Rush Hour – Due mine vaganti».

Il suo nome riemerge nonostante le accuse di molestie e comportamenti inappropriati avanzate contro di lui nel 2017 da più donne, tra cui Olivia Munn e Natasha Henstridge, e riportate dal «Los Angeles Times». Ratner ha sempre respinto le accuse.

L'ipotesi di un quarto capitolo circola da lungo tempo. Jackie Chan, nel 2022, aveva confermato che si stava «parlando» di nuove idee e di contatti con un regista non identificato. Oggi quel progetto sembra concretizzarsi con il coinvolgimento diretto di Paramount.

Il casting non è stato ancora finalizzato. Chan, dopo «The Shadow's Edge» e «Karate Kid: Legends», è atteso nelle produzioni cinesi «Panda Plan 2» e «Guo Jia Jia». Chris Tucker non appare sul grande schermo dal 2023, anno dell'uscita del film sportivo «Air».

Paramount non ha ancora comunicato date ufficiali o dettagli sulla produzione. «Rush Hour 4» resta al momento in sviluppo.

