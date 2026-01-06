Jacob Elordi

Con la Creatura in «Frankenstein» l'attore ha conquistato il premio come Miglior attore non protagonista ai Critics Choice Awards 2026 nel film diretto da Guillermo del Toro.

Covermedia Covermedia

Per Jacob Elordi «Frankenstein» segna la svolta.

L'attore australiano ha vinto il suo primo grande premio come interprete, conquistando il riconoscimento di Miglior attore non protagonista ai Critics Choice Awards 2026 per il ruolo della Creatura nel nuovo adattamento diretto da Guillermo del Toro.

La cerimonia si è svolta all'Hangar Barker di Santa Monica, in California. Salito sul palco visibilmente sorpreso, Elordi ha ammesso di non aver preparato alcun discorso.

La vittoria è arrivata al termine di una competizione particolarmente serrata, che lo vedeva candidato accanto a Benicio del Toro, Paul Mescal, Sean Penn, Adam Sandler e Stellan Skarsgård.

«Accidenti. Non avevo davvero pianificato nulla», ha esordito l'attore, riferendosi al primo riconoscimento di peso della sua carriera. Il momento più sentito del breve intervento è stato il ringraziamento al regista messicano: «Grazie, Guillermo del Toro. Ti voglio bene. Ti vogliamo tutti bene. Hai dato forma ai miei sogni quando avevo 11 anni. Sono felicissimo di essere qui».

La serata ha premiato anche «Frankenstein», che ha conquistato i riconoscimenti per Migliori costumi, Migliore scenografia e Miglior trucco e acconciature, su un totale di 11 candidature.

In apertura di serata, la conduttrice Chelsea Handler aveva scherzato sull'altezza dell'attore – un metro e 97 – che lo fa svettare su gran parte dei colleghi.

Dopo una distribuzione limitata nelle sale, «Frankenstein» è ora disponibile in streaming su Netflix.