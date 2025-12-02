  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Accuse durissime Jada Pinkett Smith denunciata per minacce: chiesti oltre 2,7 milioni di euro di risarcimento

Covermedia

2.12.2025 - 13:00

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith
Covermedia

L'attore Bilaal Salaam, amico di Will Smith, accusa la moglie dell'attore di minacce, pressioni e ritorsioni legate a vicende personali e professionali della famiglia Smith.

Covermedia

02.12.2025, 13:00

02.12.2025, 13:12

Jada Pinkett Smith è stata citata in giudizio per una cifra pari a 3 milioni di dollari, ovvero circa €2,75 milioni.

La denuncia è stata presentata da Bilaal Salaam, che si definisce «un migliore amico» di Will Smith «da quasi quarant'anni» e che sostiene di essere stato minacciato dall'attrice durante la festa di compleanno del marito, tenutasi in un cinema della California nel settembre 2021.

Secondo l'atto legale - riportato da Page Six - «mentre si trovava nella lobby, Jada Pinkett Smith si è avvicinata al querelante con circa sette membri del suo entourage, è diventata verbalmente aggressiva e lo ha minacciato dicendo che, se avesse continuato a raccontare i suoi affari personali, sarebbe sparito o avrebbe preso un proiettile» e gli ha intimato di firmare un accordo di riservatezza (NDA) «altrimenti».

Salaam afferma che, subito dopo, un collaboratore della star di «The Matrix Reloaded» avrebbe continuato a rivolgergli «minacce verbali» seguendolo fino alla sua auto.

Nel resto della causa, Salaam sostiene che Pinkett Smith e il suo team abbiano messo in atto «una campagna di ritorsione» nei suoi confronti quando si rifiutò di assistere la coppia nella gestione della crisi seguita allo schiaffo con cui Will Smith colpì Chris Rock agli Oscar del marzo 2022. «Il querelante si è rifiutato di svolgere compiti che riteneva illegali, non etici o moralmente compromettenti, affermando che la sua coscienza non gli avrebbe permesso di essere coinvolto in alcuna copertura o campagna di PR ingannevole», si legge nella denuncia.

Salaam dichiara inoltre di aver ricevuto ulteriori minacce dopo che la famiglia Smith avrebbe scoperto che stava scrivendo una biografia rivelatoria sulla sua lunga collaborazione con loro, e dopo aver rilasciato un'intervista nel 2023 contenente affermazioni sensazionalistiche sulla vita personale e sessuale dell'attore di «Men in Black».

Secondo People, Salaam sostiene di aver subito danni economici, perdita di reputazione, stress emotivo, problemi di salute fisica e «il completo deragliamento della sua vita privata e della sua carriera».

I più letti

I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»
Bimbo di 8 anni folgorato dal cellulare nel letto: «Si è salvato la vita da solo»
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale

Altre notizie

Prima degli 80 anni. Diego Dalla Palma: «Ho programmato la mia morte»

Prima degli 80 anniDiego Dalla Palma: «Ho programmato la mia morte»

L'omaggio a Maradona. Sorrentino vola a Buenos Aires: «Sono felicissimo di essere qui»

L'omaggio a MaradonaSorrentino vola a Buenos Aires: «Sono felicissimo di essere qui»

«È ridicolo». Madonna attacca Trump per il silenzio sulla giornata mondiale contro l'AIDS

«È ridicolo»Madonna attacca Trump per il silenzio sulla giornata mondiale contro l'AIDS