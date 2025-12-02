Jada Pinkett Smith Covermedia

L'attore Bilaal Salaam, amico di Will Smith, accusa la moglie dell'attore di minacce, pressioni e ritorsioni legate a vicende personali e professionali della famiglia Smith.

Jada Pinkett Smith è stata citata in giudizio per una cifra pari a 3 milioni di dollari, ovvero circa €2,75 milioni.

La denuncia è stata presentata da Bilaal Salaam, che si definisce «un migliore amico» di Will Smith «da quasi quarant'anni» e che sostiene di essere stato minacciato dall'attrice durante la festa di compleanno del marito, tenutasi in un cinema della California nel settembre 2021.

Secondo l'atto legale - riportato da Page Six - «mentre si trovava nella lobby, Jada Pinkett Smith si è avvicinata al querelante con circa sette membri del suo entourage, è diventata verbalmente aggressiva e lo ha minacciato dicendo che, se avesse continuato a raccontare i suoi affari personali, sarebbe sparito o avrebbe preso un proiettile» e gli ha intimato di firmare un accordo di riservatezza (NDA) «altrimenti».

Salaam afferma che, subito dopo, un collaboratore della star di «The Matrix Reloaded» avrebbe continuato a rivolgergli «minacce verbali» seguendolo fino alla sua auto.

Nel resto della causa, Salaam sostiene che Pinkett Smith e il suo team abbiano messo in atto «una campagna di ritorsione» nei suoi confronti quando si rifiutò di assistere la coppia nella gestione della crisi seguita allo schiaffo con cui Will Smith colpì Chris Rock agli Oscar del marzo 2022. «Il querelante si è rifiutato di svolgere compiti che riteneva illegali, non etici o moralmente compromettenti, affermando che la sua coscienza non gli avrebbe permesso di essere coinvolto in alcuna copertura o campagna di PR ingannevole», si legge nella denuncia.

Salaam dichiara inoltre di aver ricevuto ulteriori minacce dopo che la famiglia Smith avrebbe scoperto che stava scrivendo una biografia rivelatoria sulla sua lunga collaborazione con loro, e dopo aver rilasciato un'intervista nel 2023 contenente affermazioni sensazionalistiche sulla vita personale e sessuale dell'attore di «Men in Black».

Secondo People, Salaam sostiene di aver subito danni economici, perdita di reputazione, stress emotivo, problemi di salute fisica e «il completo deragliamento della sua vita privata e della sua carriera».