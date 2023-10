Jada Pinkett Smith confessa: «Io e Will Smith separati dal 2016»

Jada Pinkett Smith

In un’intervista shock, l’attrice rivela di aver rotto con il marito ben sette anni fa.

Il matrimonio tra Jada Pinkett Smith e Will Smith è finito ben sette anni fa. Durante un’intervista con People, l’attrice ha rivelato di essersi separata dalla star di «Una famiglia vincente» nel 2016, nonostante in tutti questi anni abbiano continuato a comportarsi in pubblico come una coppia.

«Stiamo ancora cercando di capire», ha dichiarato la 52enne a proposito del matrimonio.

La separazione dunque è avvenuta ben prima del famoso schiaffo rifilato da Will a Chris Rock, reo di aver ironizzato sull’alopecia di Jada durante la notte degli Oscar.

«Abbiamo fatto un duro lavoro insieme», ha aggiunto. «C’è ancora molto amore tra di noi e stiamo cercando di capire come procedere».

Jada ha imparato molto dai suoi figli

Jada ha poi aggiunto di aver imparato molto dai suoi figli, Jaden, 25, Willow, 22, e Trey, 30. «I miei figli sono dei piccoli guru. Mi hanno insegnato un profondo senso dell’accettazione di se stessi. Amano ogni parte di me», ha raccontato.

«Il livello di amore incondizionato che provano per me e per il loro papà è incredibile. Una cosa è voler essere la persona che dà quell'amore incondizionato, ma poi c'è il fatto di esserne il destinatario».

Jada sullo schiaffo di Will a Chris Rock

Jada ha poi rotto il silenzio sullo schiaffo di Will a Chris Rock: «Inizialmente pensavo che si trattasse di uno scherzo. Pensavo: è impossibile che Will sia andato a colpirlo. Quando Will è tornato alla sua poltrona ho capito che non era uno scherzo», ha spiegato.

La coppia si era sposata nel 1997.

Covermedia