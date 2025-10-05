Jade Thirlwall

L'ex Little Mix si racconta a «ELLE»: meno virtuosismi e più autenticità in «That's Showbiz Baby», il disco che segna la sua rinascita artistica.

Covermedia Covermedia

Dopo l'addio temporaneo alle Little Mix, Jade Thirlwall ha intrapreso un viaggio personale e musicale per ritrovare la propria identità.

In un'intervista a «ELLE», la cantante britannica ha spiegato che il suo primo album da solista, «That's Showbiz Baby», le ha permesso di riscoprire la sua vera voce, lontana dagli eccessi vocali che avevano caratterizzato la band.

Su «Power»

«Ho imparato che non serve sempre un over-sing», ha raccontato. «Mi piace questa nuova consapevolezza della mia voce, sapere che posso emozionare anche con la semplicità».

La Thirlwall ha ricordato «Power», il celebre brano del 2016 spesso criticato per l'eccessiva intensità: «Su TikTok vedo persone che ridono dicendo che urlavamo per tre minuti di fila. Oggi ho capito che non serve sempre la grande nota finale per trasmettere qualcosa».

14 tracce

L'artista ha poi svelato un retroscena su «Angel of My Dreams», uno dei brani simbolo del disco: «All'inizio lo avevo registrato con un'impostazione più potente, ma poi ho scelto di rifarlo in modo più calmo. Volevo un effetto trascendente, quella sensazione che la musica può darti quando ti fa volare».

Uscito il 12 settembre, «That's Showbiz Baby» contiene 14 tracce, tra cui «IT Girl», «Midnight Cowboy» e il singolo principale «Angel of My Dreams». Un progetto che segna la piena maturità di Jade e la sua rinascita artistica post-Little Mix.