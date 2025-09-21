Jade Thirlwall

Jade Thirlwall, ex star delle Little Mix, racconta la sua ossessione per la musica pop e spiega perché Madonna resta per lei l'artista più ispirante di sempre.

Covermedia Covermedia

Jade Thirlwall, ex componente delle Little Mix, non ha dubbi: il pop è sempre stato il suo destino. In un'intervista al podcast «Billboard Pop Shop», la cantante 32enne ha confessato di aver studiato la musica e i suoi protagonisti sin da bambina.

«Vivo e respiro pop», ha dichiarato. «Sono sempre stata ossessionata: non solo dalla musica, ma da ogni suo aspetto. Ho fatto ricerche, osservato tutto».

La Thirlwall ha spiegato che il suo interesse andava ben oltre l'ascolto. «Da piccola collezionavo bambole e CD dei miei artisti preferiti. Leggevo i crediti, studiavo i testi, l'artwork e i video. Per me i migliori popstar sono quelli che vedono il progetto come un marchio a 360 gradi».

«Sarò sempre una pop girly»

Nonostante i cambiamenti della sua carriera, Jade rivendica la sua identità: «Sarò sempre una pop girly».

Nell'intervista ha anche parlato di Madonna, definendola «l'epitome della longevità come artista pop». «È una delle più grandi popstar di sempre. Si reinventa a ogni era e questo mi ispira moltissimo», ha aggiunto.

«Chi desidera una carriera lunga deve avere la sua sicurezza interiore e il coraggio di esporsi».

Da adolescente, Jade guardava spesso i documentari dedicati alla star di «Like a Prayer» e ha ammesso di averla sempre rispettata «perché non ha mai avuto paura di essere controversa».