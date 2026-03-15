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Dopo le polemiche Jake Paul regala un'auto da mezzo milione alla campionessa olimpica Jutta Leerdam 

ai-scrape

15.3.2026 - 18:22

Dopo le polemiche alle Olimpiadi di Milano Cortina, la pattinatrice olandese Jutta Leerdam ha ricevuto un regalo a dir poco lussuoso dal compagno Jake Paul. Lo youtuber le ha regalato un'auto dal valore di circa mezzo milione di euro.

Redazione blue News

15.03.2026, 18:22

15.03.2026, 18:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jake Paul ha regalato alla fidanzata Jutta Leerdam un'auto da mezzo milione di euro.
  • La pattinatrice di velocità ha vinto un oro e un argento alle recenti Olimpiadi invernali.
  • Il suo stile di vita lussuoso non era passato inosservato neanche allora, scatenando polemica.
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Jake Paul ha sorpreso la sua fidanzata Jutta Leerdam, reduce dalle Olimpiadi di Milano Cortina, con un gesto eclatante.

Come scrive, tra gli altri, «Leggo», lo youtuber ha regalato alla campionessa olimpica un SUV personalizzato. Il veicolo è una Mercedes-Benz Classe G color bronzo. Il prezzo di questo modello si aggira intorno ai 500'000 euro.

Il momento è stata immortalato in un video, in cui si vede il pugile mentre tiene le mani sugli occhi della partner per nascondere la sorpresa. Una volta davanti all'auto la pattinatrice non nasconde la propria emozione.

«Solo il meglio per la mia regina. Ha lavorato duramente per l'oro e l'argento, quindi le ho preso un G-wagon di bronzo», ha scritto Paul sotto il post.

Le critiche durante le Olimpiadi

Giova ricordare che durante i Giochi Invernali Leerdam è stata al centro di diverse polemiche.

In particolare è stata proprio criticata per il suo stile di vita estremamente lussuoso: ad esempio a differenza del resto della squadra olandese, la pattinatrice ha volato fino a Milano con un jet privato documentando il viaggio sui social.

Ciononostante l'atleta ha conquistato la medaglia d'oro nei 1000 metri e quella d'argento nei 500 metri nel pattinaggio di velocità.

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