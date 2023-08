Il cantante e compositore britannico James Blunt ritorna in Svizzera con un concerto all'Hallenstadion Keystone

Il cantante e compositore britannico James Blunt, ritornerà ad esibirsi in Svizzera la prossima primavera.

La sua tournée «Who we used to be» sarà all'Hallenstadion di Zurigo il primo marzo. Lo hanno annunciato oggi in una nota gli organizzatori.

Nel marzo 2020 Blunt avrebbe dovuto fare tappa in Svizzera – oltre all'Hallenstadion, anche all'Arena di Ginevra – con il suo tour «Once Upon A Mind», ma a causa della pandemia le date fissate erano state cancellate a due riprese.

Si era poi esibito nelle città sulla Limmat e di Calvino nella primavera del 2021.

mp, ats