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Film La corsa a 007 si infiamma: anche Tom Francis entra in gioco per diventare James Bond

Covermedia

18.5.2026 - 10:00

Tom Francis
Tom Francis

La star di «Sunset Boulevard» Tom Francis punta al ruolo più ambito di Hollywood: l'attore britannico sarebbe nella rosa dei favoriti per interpretare James Bond.

Covermedia

18.05.2026, 10:00

18.05.2026, 10:08

Tom Francis è l'ultimo nome ad aggiungersi alla lunga lista di candidati per il ruolo del nuovo James Bond.

L'attore britannico, noto soprattutto per aver recitato accanto a Nicole Scherzinger nella recente ripresa teatrale di «Sunset Boulevard» firmata da Jamie Lloyd, avrebbe sostenuto un provino per interpretare l'agente 007, secondo quanto riportato da «Variety».

Francis si unisce così ai numerosi interpreti coinvolti nel processo di casting ancora in corso.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane, anche se mai confermati ufficialmente, figurano l'attore australiano candidato all'Oscar Jacob Elordi, il vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson e Callum Turner, protagonista della serie «Eternity».

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Una presenza su grande e piccolo schermo limitata

Francis ha conquistato un Olivier Award grazie alla sua interpretazione in «Sunset Boulevard» ed è stato candidato anche ai Tony Awards.

Sul piccolo e grande schermo, invece, la sua esperienza è ancora limitata.

L'attore ha avuto un piccolo ruolo in «Jay Kelly», recente film con George Clooney, e presto comparirà in «The Mosquito Bowl», dramma sportivo ambientato durante la Seconda guerra mondiale diretto da Peter Berg. Nel cast anche Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård.

Il debutto televisivo di Francis è arrivato invece nell'ultima stagione della serie Netflix «You».

Nella vita privata, l'attore è legato alla star di «Pretty Little Liars» Maia Reficco. La coppia ha ufficializzato la relazione all'inizio del 2025, attirando l'attenzione anche grazie alle apparizioni glamour sul red carpet del Met Gala e dei Tony Awards dello scorso anno.

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