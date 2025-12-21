James Cameron

L'attore aveva dichiarato di aver rifiutato il ruolo di Jake Sully (e a una marea di soldi) poiché impegnato sul set di un film della saga «Bourne».

Covermedia

James Cameron nega di avere offerto in passato un ruolo da protagonista a Matt Damon in «Avatar».

In una recente intervista, l'attore si era detto pentito di aver rifiutato un'offerta per interpretare la parte di Jake Sully, rinunciando al 10% degli incassi, poiché impegnato sul set di un film della saga «Bourne».

«Avatar» del 2009 e il sequel «La via dell'acqua» del 2022 sono rispettivamente il primo e il terzo film con più incassi della storia del cinema, con cifre che superano i 2 miliardi di dollari al box office: decine di milioni di dollari per Damon se avesse accettato la parte.

Tuttavia, in un'intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, Cameron ha ammesso di non avere mai offerto a Damon la parte di Jake Sully, poi affidata a Sam Worthington. «Non ricordo se gli ho mandato la sceneggiatura o meno, credo di no. Ci siamo sentiti al telefono ricordo, e lui disse: «Mi piacerebbe esplorare la possibilità di fare un film con te. Ho molto rispetto per te come regista. Avatar sembra intrigante. Ma devo davvero fare questo film di Jason Bourne. Ho già accettato ed è un conflitto diretto, quindi, con rammarico, devo rifiutare».

Cameron ha poi aggiunto: «Non gli è mai stato offerto nulla. Non c'è mai stato alcun accordo. Non abbiamo mai parlato del personaggio. Non siamo mai arrivati a quel livello. Era semplicemente un problema di disponibilità».

«Ora quello che ha fatto è stato dire: «Ricevo il 10% degli incassi di tutti i miei film». E se, nella sua mente, questo era ciò che gli sarebbe servito per fare Avatar, allora non sarebbe mai avvenuto. Fidatevi».

Per regista di «Terminator», Damon non deve più «colpevolizzarsi» poiché «non ha perso nulla».

Il nuovo film «Avatar – Fuoco e cenere» è nelle sale.