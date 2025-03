James Cameron

Per il regista Premio Oscar, trasferitosi in Nuova Zelanda, l'America si sta allontanando da «ogni forma di decenza».

Covermedia Covermedia

James Cameron attacca Donald Trump, definendo la sua rielezione «ripugnante».

Il regista Premio Oscar è apparso nel podcast «The F**king News», in cui ha parlato del ritorno alla Casa Bianca del tycoon. «Penso sia orribile. È orribile», ha affermato. «Vedo un allontanamento da tutto ciò che è decente», ha spiegato Cameron.

«L'America non rappresenta nulla se non rappresenta ciò che ha rappresentato storicamente. Diventa un'idea vuota e penso che la stiano svuotando il più velocemente possibile per il loro tornaconto».

Cameron si reca con frequenza in America, ma ormai trascorre la maggior parte del suo tempo in Nuova Zelanda, dove sta girando i nuovi capitoli di «Avatar».

La sua richiesta di cittadinanza neozelandese è in sospeso: un passo che per Cameron «significa molto» in quanto «è qualcosa per cui ho lavorato, qualcosa per cui ho dovuto sacrificarmi».

«Se hai intenzione di sradicare la tua famiglia e trasferirti da qualche parte, devi investire, devi farne parte, devi guadagnarti uno status», ha detto il regista. «C'è un rispetto innato e una richiesta di rispetto qui. Tutti hanno questo tipo di status di uguaglianza in termini di persona. E lo adoro, è quello che volevo che i miei figli sperimentassero».