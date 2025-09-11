  1. Clienti privati
Al debutto come regista James McAvoy è stato aggredito in un bar di Toronto

Covermedia

11.9.2025 - 11:00

James McAvoy
James McAvoy

James McAvoy, alla sua prima da regista con «California Schemin'», ha vissuto un momento inaspettato fuori dal tappeto rosso del Toronto International Film Festival (TIFF).

Covermedia

11.09.2025, 11:00

11.09.2025, 11:42

Non solo luci dei riflettori per James McAvoy al Toronto International Film Festival: durante la presentazione del suo debutto alla regia, «California Schemin'», il 46enne attore scozzese sarebbe stato colpito da un estraneo in un bar della città canadese.

Secondo quanto riportato da «People», l'episodio è avvenuto lunedì sera al Charlotte's Room, mentre lo scozzese trascorreva una serata tranquilla con alcuni amici e i produttori del film.

«James stava facendo un incontro informale con i produttori del suo film e, come ha poi scoperto parlando con lo staff, c'era un uomo che aveva bevuto troppo e che veniva accompagnato fuori», ha raccontato una fonte al magazine. «James aveva la schiena rivolta e l'uomo lo ha semplicemente colpito».

Nonostante il gesto violento, l'attore avrebbe cercato di «calmare la situazione», mentre il personale del locale è intervenuto immediatamente. L'insider ha aggiunto che McAvoy ha «ridacchiato sull'accaduto» e ha deciso di rimanere al bar, mantenendo la sua compostezza.

«California Schemin'» racconta la vera storia di Silibil N' Brains, un duo rap scozzese che si spacciava per americano nel tentativo di farsi prendere sul serio nell'industria musicale. Nel cast ci sono Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross, ma al momento il film non ha ancora una data di uscita ufficiale.

