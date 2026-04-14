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Spettacolo James McAvoy contro i ritocchi: «Ti fanno sembrare solo più strano»

Covermedia

14.4.2026 - 11:00

James Mcavoy
James Mcavoy

L'attore scozzese riflette sull'invecchiamento e rivendica una scelta personale: accettarsi senza intervenire troppo sull'aspetto.

Covermedia

14.04.2026, 11:00

14.04.2026, 11:14

 James McAvoy parla senza filtri di chirurgia estetica e prende posizione sui ritocchi, sempre più diffusi anche a Hollywood.

Ospite di «The Romesh Ranganathan Show», l'interprete di «Split» ha escluso il bisturi, accettando con serenità il passare degli anni.

«Come attore penso di cavarmela, non sono un brutto ragazzo. Non credo di ottenere ruoli perché sono bello».

Tra una battuta e l'altra, il conduttore ha offerto all'attore lo spunto per una riflessione più ampia sull'invecchiamento, tra stempiatura e cambiamenti naturali.

«Invecchiare, perdere un po' di capelli... mi sembra anche giusto», ha osservato. «Ci sono molte persone che iniziano a sembrare un po' strane. E questo è il punto: non sembri più giovane, sembri solo più strano».

Pur mantenendo una posizione netta, McAvoy non giudica le scelte altrui: «Ognuno faccia ciò che vuole. Non sto criticando nessuno. Assolutamente, fate ciò che volete. Ma come attore, io non voglio intervenire troppo».

Attualmente è impegnato nella promozione di «California Schemin'», film biografico musicale tratto da una storia vera che segna il suo debutto alla regia ed è ora nelle sale del Regno Unito.

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