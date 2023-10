James Mcavoy

L’attore realizzerà un film basato sulla storia vera del duo scozzese che ha truffato l'industria musicale internazionale.

James McAvoy è pronto a cominciare nel 2024, in Scozia, le riprese del suo film musicale, ancora senza titolo.

Ambientato alla fine degli anni Novanta, il film biografico seguirà le avventure di Gavin Bain e Billy Boyd, due aspiranti rapper che ottennero un contratto discografico in California fingendo di essere l'affermato duo rap californiano Silibil N' Brains.

Parlando in esclusiva con Deadline, la star scozzese, 44 anni, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto. «Quello che hanno tentato questi due giovani di Dundee è incredibile e non vedo l'ora di portare al cinema questa storia assolutamente incredibile e anche molto scozzese/californiana», ha dichiarato McAvoy alla testata.

«Utilizzare i talenti scozzesi dietro e davanti alla macchina da presa è una cosa che mi appassiona e sono al settimo cielo per il mio debutto alla regia nella mia patria».

«Una celebrazione dello spirito scozzese»

L'attore de «L’ultimo re di Scozia» ha aggiunto che il film sarà «una celebrazione dello spirito scozzese e la finzione audace del duo si rivolgerà a un pubblico globale».

La vicenda fu descritta per la prima volta nell’autobiografia di Gavin Bain «California Schemin» del 2010, poi ristampata come «Straight Outta Scotland».

La storia è stata poi adattata nel documentario «The Great Hip Hop Hoax» del 2013.

Covermedia