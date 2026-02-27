James Mcavoy

Il debutto alla regia dell'attore con «California Schemin'» si trasforma in un'esperienza estenuante, tra stress, riflessioni sulla mezza età e il doppio ruolo di attore e regista.

Covermedia Covermedia

James McAvoy non è solo protagonista, ma anche regista di «California Schemin'», il suo debutto dietro la macchina da presa. Un'esperienza che l'attore ha definito «incredibilmente stressante» e che è coincisa con una crisi di mezza età.

In un'intervista a Empire Magazine, McAvoy ha raccontato senza filtri le difficoltà che ha affrontato in questo nuovo ruolo: «È stato incredibilmente stressante», ha confessato. «L'esperienza più stressante della mia vita, e l'ho vissuta proprio durante la mia crisi di mezza età. Sto facendo questo film perché sto attraversando una crisi di mezza età? Forse. Ma adoro farlo».

Nel film, McAvoy interpreta il capo di una casa discografica che si trova a gestire due rapper scozzesi, interpretati da Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross, i quali fingono di provenire da Los Angeles per sfondare nel mondo della musica.

Ma il carico di lavoro da regista si è rivelato molto più gravoso di quanto l'attore si fosse aspettato. «Orribile», ha commentato McAvoy riguardo al doppio ruolo, aggiungendo: «È stato disgustoso». A metterlo in difficoltà sono state le ore extra di lavoro dietro le quinte e la necessità di consultarsi su ogni aspetto della produzione.

«Ora leggo copioni come attore e come regista, sto sviluppando progetti per altri», ha spiegato McAvoy, pur riconoscendo la grande creatività che questa sfida gli ha offerto. Tuttavia, l'attore non nasconde la sua nostalgia per i vecchi tempi: «Mi chiedo: quando potrò di nuovo sedermi in pantofole alle 3 del pomeriggio e guardare un film?».