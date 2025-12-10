  1. Clienti privati
Ecco il pezzo più prezioso James Van Der Beek vende i cimeli di «Dawson's Creek» per finanziare le cure contro il cancro

Covermedia

10.12.2025 - 11:10

James Van Der Beek
James Van Der Beek

Per sostenere i costi delle cure, l'attore 48enne ha venduto i ricordi della serie che lo ha reso famoso dopo la diagnosi di cancro al colon-retto.

Covermedia

10.12.2025, 11:10

10.12.2025, 11:29

James Van Der Beek ha raccolto oltre 43 mila euro mettendo all'asta alcuni oggetti iconici di «Dawson's Creek», la serie che negli anni Duemila lo ha consacrato volto simbolo di un'intera generazione televisiva.

La decisione arriva dopo la diagnosi, ricevuta nel 2023 e resa pubblica mesi più tardi. Per far fronte ai costi del trattamento, Van Der Beek ha collaborato con Propstore, affidando all'asta alcuni cimeli conservati per decenni.

Il pezzo più prezioso è stato la collana che Dawson, interpretato dall'attore, dona a Joey – il personaggio di Katie Holmes – nella serie: un oggetto iconico venduto per circa 24.500 euro.

Tra gli altri articoli aggiudicati figurano un action figure di «E.T.» venduto per circa 5.500 euro, diversi elementi della scenografia della camera di Dawson e una camicia di flanella indossata dal personaggio, acquistata per circa 2.200 euro.

«Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa, e con le inaspettate svolte che la vita mi ha presentato recentemente, è chiaro che il momento è ora», ha dichiarato l'attore nell'annunciare l'asta. «Un po' di nostalgia c'è, ma è bello poter condividere questi oggetti con chi ha sostenuto il mio lavoro negli anni».

La scoperta del tumore

Van Der Beek ha raccontato la scoperta della malattia in un'intervista a Healthline: «Ero in salute. Facevo bagni ghiacciati. Avevo una forma cardiovascolare incredibile, e avevo un cancro al terzo stadio senza saperlo».

A settembre, parte del cast di «Dawson's Creek» si è riunito per un evento benefico organizzato da Michelle Williams per raccogliere ulteriori fondi in suo sostegno.

