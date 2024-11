James Van Der Beek

L'attore rivela pubblicamente la terribile diagnosi in un comunicato affidato a People.

Covermedia

A James Van Der Beek è stato diagnosticato un tumore al colon-retto.

A rivelare la notizia è stato l'attore di «Dawson's Creek» in un'intervista rilasciata a People, in cui si è comunque detto ottimista per il futuro.

«Ho un cancro al colon-retto. Ho tenuto riservata la diagnosi e ho preso provvedimenti per curare la malattia con il sostegno della mia incredibile famiglia», ha dichiarato il 47enne.

«Ci sono dei motivi per essere ottimisti, e io mi sento bene».

Padre di sei figli

Nonostante la diagnosi, Van Der Beek ha continuato a lavorare sui set televisivi e cinematografici. È recentemente apparso in un episodio dello show «Walker» e ha girato il nuovo film «Sidelined: The QB and Me».

James è padre di sei figli con la moglie Kimberly: Olivia, 14 anni, Joshua, 12, Annabel, 10, Emilia, 8, Gwendolyn, 6, e Jeremiah, 3. Ha sposato Kimberly nel 2010.

A inizio ottobre, Van Der Beek ha festeggiato il compleanno di Jeremiah con un post su Instagram, scrivendo: «Grazie per esserti fatto largo nelle nostre vite. Grazie per tutti i modi unici in cui mi metti alla prova (un'impresa non da poco dopo cinque figli) e grazie per essere il miglior coccolone del pianeta. Sono più che grato di avere quei riccioli nella mia vita e di poter essere il tuo papà».

