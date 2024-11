James Van Der Beek

L'attore effettua un bilancio dell'ultimo anno, segnato dalla diagnosi del tumore al colon-retto.

James Van Der Beek riflette sul 2024, definendolo un anno «molto duro» per via della recente diagnosi di cancro.

A inizio novembre, l'attore di «Dawsons Creek» ha rivelato di essere in lotta contro un tumore al colon-retto, scoperto ad agosto, e per cui si sta sottoponendo a dei trattamenti.

In occasione del Giorno del Ringraziamento, James ha condiviso su Instagram una foto accanto alla moglie Kimberly e ai loro sei bambini, scrivendo: «È stato un anno molto duro... e io sono grato per tutto quello che ho».

«Per la grande deviazione di vita che il cancro ha posto sul mio cammino. Per il dono di sapere cosa significa avere amici che si fanno avanti a livelli così profondi e in modi che non avrei mai saputo chiedere se non stessi affrontando tutto questo».

James si è detto grato anche per il «nuovo rapporto» che ha con il suo corpo e per il grande sostegno ricevuto dai fan di tutto il mondo. Un pensiero speciale per la moglie «sovrumana» per essersi presa cura di lui e della loro famiglia.

«Kimberly mi ha mostrato cosa sia l'amore incondizionato e la magia che ne deriva. Sono in adorazione di fronte a te, @vanderkimberly», ha detto il 47enne. «E naturalmente, sono più che grato (per) il piccolo esercito biondo di cuori che mi mantiene presente, attivo e ispirato. Vi amo oltre ogni limite».

In precedenza, James aveva dichiarato di sentirsi bene e di essere ottimista per il futuro.

