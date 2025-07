L'attore James Van Der Beek ha scoperto di avere un cancro al colon retto due anni fa (foto d'archivio). KEYSTONE

Due anni fa l'attore James Van Der Beek ha scoperto di avere un tumore al colon retto. Il mitico interprete di Dawson ha svelato come sta e come procedono le cure.

Covermedia Covermedia

James Van Der Beek ha scoperto di avere un cancro al colon retto nell'agosto 2023. «Sono solo in viaggio», ha dichiarato l'attore al programma televisivo Today. «È un processo. Probabilmente sarà un processo per il resto della mia vita».

Ha continuato spiegando che vivere con il cancro è come un «lavoro a tempo pieno» e che la cosa più importante per lui in questo momento è trovare «la bellezza di prendere le cose un po' più lentamente, dare priorità al riposo e lasciare che sia davvero questo il lavoro».

Van Der Beek ha anche incoraggiato gli altri a sottoporsi allo screening per il cancro del colon-retto, sottolineando che quando lui si è sottoposto allo screening a 46 anni, non si era reso conto che l'età raccomandata per lo screening era 45.

«Pensavo di essere molto più avanti», ha detto. «Mangiavo il meglio che potevo. Ero sano. Ero in una forma cardiovascolare incredibile. Non c'era motivo per cui avrei dovuto ricevere una diagnosi positiva».

Per ora, James sta ritrovando la normalità tornando anche sul set. «La cosa più bella del lavoro è che il cancro non esiste tra l'azione e il montaggio», ha affermato.