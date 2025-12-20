James Van Der Beek

Covermedia Covermedia

James Van Der Beek risponde ai fan preoccupati per il suo aspetto fisico.

L'attore, a cui è stato diagnosticato un cancro al colon-retto nel 2023, è apparso notevolmente dimagrito in un video messaggio mostrato durante una recente reunion del cast di «Dawson's Creek», il celebre teen drama che lo ha reso famoso tra la fine degli anni '90 e i primi 2000.

Van Der Beek ha rivelato di essere stato impossibilitato a partecipare all'evento a causa di un virus intestinale. E, a tal proposito, in un'intervista con Craig Melvin per Today Show, l'attore, 48, ha ammesso come la sua magrezza fosse dovuta proprio al problema intestinale e non alla malattia.

«Avevo perso parecchio peso a causa di un virus intestinale», ha affermato. «Non era dovuto al cancro. Anche se con il cancro ogni cosa diventa tipo: «Perché non rendere gigantesco anche quel virus intestinale?"».

L'attore dichiara di sentirsi sempre meglio

Nel corso dell'intervista, James, apparso di buon umore, ha ammesso di sentirsi meglio ogni mese che passa. «Richiede più impegno: più pazienza, più disciplina», ha detto a Melvin a proposito della malattia. «Più forza di quanta pensassi di avere. Sapevo di essere forte, non pensavo di esserlo così tanto».

James ha infine parlato del momento in cui ha ricevuto la diagnosi nel 2023: dopo lo shock iniziale, l'attore ha sperimentato un profondo cambiamento di prospettiva.

«Una delle cose per cui sono stato davvero fortunato è che, appena ho saputo la notizia, ho pensato: «Questa sarà la cosa migliore che mi sia mai capitata», ha raccontato.

«Avevo questa vocina nella testa che mi diceva: «Farai dei cambiamenti nella tua vita che non faresti mai, se non avessi ricevuto una diagnosi così grave, e questo aggiungerà anni di salute e felicità alla tua vita».