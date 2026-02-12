James Van Der Beek e sua moglie Kimberly Van Der Beek Covermedia

Un gesto di solidarietà che ha conquistato il cuore di oltre 19'000 persone.

Covermedia Covermedia

La morte di James Van Der Beek, protagonista della serie cult «Dawson's Creek», ha scosso il mondo del piccolo schermo e non solo.

A soli 48 anni, l'attore ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro al colon-retto, lasciando la moglie Kimberly e sei figli. In un momento di immenso dolore, i suoi amici più stretti hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia, raggiungendo incredibili traguardi in poche ore.

La notizia della sua morte è arrivata mercoledì. Subito dopo, è stato creato un account GoFundMe con l'obiettivo di raccogliere 1,3 milioni di dollari (circa 950.000 euro). In meno di 24 ore, il totale ha superato il milione di dollari (circa 730.000 euro), grazie alla generosità di oltre 19.200 donatori.

Kimberly Van Der Beek, la moglie, ha condiviso un messaggio di gratitudine sulla sua pagina Instagram, ringraziando i fan di tutto il mondo: «I miei amici hanno creato questo link per supportarmi e per supportare i nostri figli in questo momento difficile. Con gratitudine e cuore spezzato», ha scritto, esprimendo la sua riconoscenza per l'aiuto ricevuto.

L'organizzatore della raccolta fondi ha specificato che i fondi raccolti serviranno a coprire le spese quotidiane, pagare le bollette e garantire l'educazione dei figli di James. «Le spese mediche di James e la lunga lotta contro il cancro hanno messo la famiglia in difficoltà economiche», si legge nel messaggio. «Stanno facendo del loro meglio per restare nella loro casa e assicurarsi che i bambini possano continuare a studiare e avere una vita stabile durante questo momento difficilissimo».

La famiglia Van Der Beek, infatti, si trova ad affrontare una fase di enorme sfida finanziaria, ma grazie al sostegno della comunità, sembra che ci sia una speranza per il futuro. La raccolta fondi non è l'unica iniziativa intrapresa da James per alleviare la situazione: già lo scorso novembre aveva messo all'asta oggetti di scena e costumi dei suoi progetti più celebri, tra cui «Varsity Blues» e «Texas Rangers», per raccogliere fondi durante la sua battaglia contro la malattia.

James Van Der Beek è diventato un volto iconico negli anni '90 grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie «Dawson's Creek». La serie, che ha accompagnato milioni di adolescenti dalla fine degli anni '90 al 2003, ha fatto di lui una star internazionale. Ma il suo talento non si è fermato alla televisione: l'attore ha preso parte a film come «Varsity Blues» (1998), «Texas Rangers» (2001) e «Un giorno come tanti» (2013), lasciando il segno nel cinema americano.

Il suo ultimo progetto, che avrebbe dovuto portarlo sul piccolo schermo, è il prequel di «Legalmente bionda» intitolato «Elle», in cui Van Der Beek interpretava Dean Wilson.