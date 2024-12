Nell'aprile del 2023 Jamie Foxx ha avuto un misterioso problema di salute: l'attore ha finalmente detto di cosa si trattava. KEYSTONE

L'attore Jamie Foxx ha parlato per la prima volta del problema di salute che lo ha colpito nell'aprile 2023.

Covermedia

Jamie Foxx rompe il silenzio sul misterioso problema di salute che lo ha colpito lo scorso anno.

Nel suo nuovo speciale Netflix «Jamie Foxx: What Had Happened Was...», il Premio Oscar ha rivelato di essere stato colpito da un ictus causato da un'emorragia cerebrale, che lo ha costretto a trascorrere varie settimane in ospedale.

«Era l'11 aprile. Avevo un brutto mal di testa e chiesi a mio figlio di portarmi un'aspirina... mi sono reso conto che i tuoi figli non sanno cosa fare quando sei in una situazione di emergenza medica», ha raccontato. «Non riuscii a prenderla, collassai, non ricordo nulla di quei 20 giorni».

«Ora conoscete la verità»

Il 56enne ha ricordato di essere stato accompagnato da un medico ad Atlanta. Dopo un'iniezione di cortisone, venne rispedito a casa, ma la sorella, Deidra Dixon, «sapeva che qualcosa non stesse andando per il verso giusto», tanto da accompagnare il fratello al Piedmont Hospital.

Ricordando cosa il medico disse alla sorella, Jamie ha aggiunto: «Disse: "Sta avendo un'emorragia cerebrale che lo sta portando ad avere un ictus. Se non lo operiamo subito, lo perderemo"».

«"Non abbiamo trovato da dove proviene, ma sta avendo un ictus. Potrà recuperare completamente ma sarà l'anno peggiore della sua vita". Questo è quello che è successo ad Atlanta. Ora conoscete la verità. Mi ha salvato la vita».

«Perché c****o sono su una sedia a rotelle?»

L'attore si è molto emozionato ricordando il momento del risveglio dopo 20 giorni su una sedia a rotelle.

«Venti giorni dopo, non ricordo, ma il 4 maggio mi sono svegliato e mi sono ritrovato su una sedia a rotelle. Non riuscivo a camminare, e mi dicevo: «Perché ca*** sono su una sedia a rotelle?"».

Dopo aver provato a scendere dalla sedia a rotelle e a camminare, cadde per terra «perché Jamie Foxx non può avere un ictus». Dopo una lunga riabilitazione, l'attore ha ripreso a camminare.

