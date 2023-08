Jamie Foxx

L’attore ringrazia la sorella Deidra Dixon per avergli salvato la vita dopo il grave problema di salute di alcuni mesi fa.

L’attore di «Django Unchained», ha omaggiato la sorella Deidra Dixon via Instagram nel giorno del suo compleanno per il coraggio dimostrato in seguito al problema di salute che lo ha colpito di recente.

«Buon compleanno alla mia bellissima sorella @frequency11… sei magica e bellissima. Sei una leonessa coraggiosa e senza di te, non sarei qui», ha condiviso. «Se non avessi preso le decisioni che hai preso, avrei perso la mia vita… ti vorrò bene sempre e per sempre».

In aggiunta Jamie ha postato alcuni scatti con Deidra, e alcuni selfie di quest’ultima.

Il Premio Oscar è stato ricoverato per un problema di salute misterioso ad aprile. La scorsa settimana il 55enne è tornato sui social per fornire un aggiornamento sulle sue condizioni, ringraziando al contempo i fan per i messaggi di sostegno.

«Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai affrontato. So che molte persone volevano aggiornamenti, ma… non volevo che mi vedeste così», ha dichiarato nel lungo video.

«Sono stato all'inferno e sono ritornato; il mio percorso di guarigione ha avuto anche qualche buca. Ma sto tornando e posso lavorare, quindi voglio ringraziare le persone che mi permetteranno di tornare a lavorare».

Covermedia