L'attrice ha festeggiato il traguardo ricordando con gratitudine il supporto dell'amico e collega Richard Lewis durante il suo percorso di recupero.

Jamie Lee Curtis ha celebrato un importante traguardo nella sua vita: 27 anni di sobrietà.

L'attrice ha voluto condividere questo momento speciale con i suoi fan su Instagram, scrivendo un lungo messaggio per riflettere sul suo viaggio di recupero. Curtis ha ricordato con affetto il suo compianto collega Richard Lewis, che le è stato vicino durante la sua lotta contro la dipendenza. Con una foto di repertorio che la ritrae insieme a Lewis, ha raccontato come lui «abbia teso la mano e l'abbia aiutata» lungo il suo cammino di recupero.

La star di «Freaky Friday» ha recitato accanto a Lewis nella popolare sitcom «Anything But Love», che è andata in onda dal 1989 al 1992. Il comico e attore, scomparso a 76 anni nel febbraio 2024 a causa di un infarto, è stato una figura fondamentale per Curtis durante i momenti più difficili.

«27 anni fa provavo dolore e tristezza», ha scritto Curtis. «Ho teso la mano e il mio vecchio collega e amico, Richard Lewis, ha teso la sua mano e mi ha aiutata. Il miracolo della sobrietà è che basta una persona che riesca a relazionarsi con ciò che stai vivendo, e tutto può cambiare».

Concludendo, l'attrice ha sottolineato l'importanza di condividere la propria esperienza: «Sono onorata di essermi aperta con sconosciuti, molti dei quali mi conoscono meglio di persone con cui ho condiviso gran parte della mia vita. Cerco di onorare il loro coraggio, la loro forza e la loro speranza, facendo come faceva Richard: tendere la mano a chi ha bisogno».