In «The Last Showgirl», l'attrice interpreta Annette, una ex showgirl relegata a cameriera in un casinò di Las Vegas.

Jamie Lee Curtis ha confessato che una scena in «The Last Showgirl» l'ha colpita profondamente. Nel film diretto da Gia Coppola, l'attrice premio Oscar veste i panni di Annette, una donna dal passato scintillante che ora lavora come cameriera in un casinò, accanto alla protagonista interpretata da Pamela Anderson.

In una sequenza improvvisata, Annette balla su un piccolo palco tra i tavoli, sulle note di «Total Eclipse of the Heart» di Bonnie Tyler, mentre nessuno le presta attenzione. Un momento che non era previsto nel copione, nato dopo che la regista e la Curtis avevano assistito a una scena simile nella realtà.

«L'abbiamo girata una sola volta. Sono scesa le scale e siamo passati alla scena successiva. Non ci ho più pensato», ha raccontato a Jamie a Empire. «Poi ho visto il film e ho capito come Gia ha usato quel momento nella narrazione. Mi ha spezzato il cuore. Mi uccide ogni volta».

Notevole trasformazione per entrare nei panni di Annette

Per entrare nei panni di Annette, Curtis ha subito una notevole trasformazione: pelle segnata dal sole, capelli rosso acceso tinti male, trucco datato. «Volevo che sembrasse una donna che ha passato ogni giorno degli ultimi quarant'anni sotto il sole», ha spiegato.

Meticolosa nei dettagli, l'attrice ha curato personalmente accessori e oggetti di scena per rendere il personaggio autentico. «Compro io la sua borsa, il suo portafoglio, i suoi occhiali. Lavoro a stretto contatto con il reparto oggetti di scena... Deve sembrare tutto vero, come una giacca che indosso da anni».

«The Last Showgirl» è in uscita nei cinema il 3 aprile 2025.