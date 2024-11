Jamie Lee Curtis chiude il suo account X in segno di protesta. KEYSTONE

L'attrice Jamie Lee Curtis abbandona la piattaforma X guidata da Elon Musk, l'ormai braccio destro del nuovo presidente americano, Donald Trump.

La star, 65 anni, è tra le tante persone (famose e non) che hanno deciso di lasciare la piattaforma dopo l'elezione di Donald Trump, che ha assegnato un ruolo governativo al CEO di X, Elon Musk.

Chi prova a visitare il profilo dell'attrice viene dirottato su una pagina in cui si dice: «Questo account non esiste. Prova a cercarne un altro».

Jamie ha condiviso uno screenshot della sua pagina X disattivata su Instagram, scrivendo nella caption: «Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Il coraggio per cambiare ciò che posso cambiare. E la saggezza per capirne la differenza».

Anche un ex volto della CNN

Anche l'ex volto della CNN, Don Lemon, ha lasciato la piattaforma dopo la vittoria del duo Trump-Musk: «È stato bello connettermi con tutti voi su X, ma è ora di lasciare questa piattaforma».

«Una volta credevo che fosse un luogo per dibattiti e discussioni onesti, trasparenza e libertà di parola, ma ora sento che non serve a quello scopo».

«Più facile per X proteggersi dalle controversie legali»

Qualsiasi causa intentata contro X verrà dibattuta nei tribunali del Texas, secondo le nuove condizioni del social network.

«Come ha recentemente riportato il Washington Post in merito alla decisione di X di cambiare i termini, questo "garantisce che tali cause legali saranno ascoltate nei tribunali che sono un punto di riferimento per i conservatori, il che, secondo gli esperti, potrebbe rendere più facile per X proteggersi dalle controversie legali e punire i critici". Penso che questo parli da sé».

Trump ha assegnato a Musk il ruolo di Capo del dipartimento per l'efficienza governativa.

