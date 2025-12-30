Jamie Lee Curtis Covermedia

La madre dell'attrice rifiutò il provino quando Jamie aveva 12 anni: «Voleva proteggermi».

Jamie Lee Curtis guarda oggi con gratitudine a una scelta che ha segnato il suo destino.

Quando aveva appena 12 anni, sua madre Janet Leigh rifiutò di farla partecipare al provino per «L'Esorcista». Un no netto, che all'epoca poteva sembrare un'occasione persa, ma che col tempo si è rivelato una forma di protezione decisiva.

La Curtis lo ha raccontato durante una recente ospitata a «The Drew Barrymore Show», ricordando come un produttore del film di William Friedkin avesse contattato direttamente Janet Leigh. «Chiamò mia madre e disse: «Sto producendo il film tratto dal libro «L'Esorcista». Permetteresti a Jamie di fare un'audizione?"», ha spiegato l'attrice. All'epoca era poco più che una bambina, «carina, sveglia, con carattere», ma la risposta fu immediata. «Mia madre disse semplicemente: no».

Col senno di poi, la 67enne riconosce quanto quella decisione abbia inciso sul suo percorso. «Mia madre voleva davvero che io avessi un'infanzia», ha detto rivolgendosi a Drew Barrymore, che invece aveva esordito giovanissima in «E.T. l'extra-terrestre». «Tu non hai avuto quella possibilità. Nessuno ha detto: no, lei avrà un'infanzia, sarà protetta».

Il ruolo della piccola Regan MacNeil andò poi a Linda Blair, che divenne un'icona dell'horror accanto a Ellen Burstyn e Max von Sydow. La Curtis, invece, debuttò al cinema a 19 anni, nel 1978, con un altro titolo destinato a fare storia: «Halloween», dove diede vita a Laurie Strode.

Un personaggio che avrebbe accompagnato tutta la sua carriera, tornando sullo schermo più volte fino alla recente trilogia composta da «Halloween», «Halloween Kills» e «Halloween Ends», uscita tra il 2018 e il 2022. Un percorso costruito con tempi giusti e scelte consapevoli, iniziato proprio da quel primo, decisivo rifiuto.