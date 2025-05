Jamie Lee Curtism. Covermedia

L'attrice premio Oscar svela particolari sulla relazione della celebre protagonista di «Mean Girls» con il vicepresidente bancario Bader Shammas, descrivendo il loro incontro e la vita dell'attrice a Dubai.

Covermedia Covermedia

Jamie Lee Curtis ha condiviso dettagli sul matrimonio di Lindsay Lohan con il suo marito, Bader Shammas, vice presidente di banca.

Dopo aver recitato insieme nel leggendario film del 2003 «Freaky Friday», le due attrici torneranno sullo schermo quest'anno. Jamie Lee Curtis non potrebbe essere più felice per i progressi sentimentali della collega, Lindsay Lohan. Raccontando i primi passi della loro storia d'amore, la Curtis ha rivelato a Us Weekly: «Si sono incontrati a Dubai grazie a un appuntamento al buio. È stato un vero piacere vederla trasformarsi in una donna bellissima, intelligente e straordinaria. È davvero pazzesco».

La Lohan si è trasferita a Dubai nel 2014 e, cinque anni dopo, ha incontrato Bader Shammas. Nel 2021, lui le ha chiesto di sposarlo, e i due hanno celebrato un matrimonio segreto nell'aprile del 2022. Nel luglio 2023, sono diventati genitori di Luai, il loro primo figlio.

Con grande gioia, la Curtis ha parlato della sua amica che è diventata madre: «Vederla crescere come mamma è stato magnifico. Dopo aver preso una pausa quando il suo lavoro non la rendeva più felice, ora è tornata a fare ciò che ama davvero».

La Lohan ha trovato nella tranquillità di Dubai un rifugio lontano dai riflettori, per sfuggire alla pressione mediatica. E, dopo cinque anni di vita lì, ha sentito il bisogno di tornare al suo lavoro creativo.

Il tanto atteso sequel di «Freaky Friday» uscirà l'8 agosto.