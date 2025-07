Jamie Lee Curtis

L'attrice Premio Oscar al posto di Angela Lansbury, scomparsa nel 2022.

Covermedia Covermedia

Jamie Lee Curtis ha confermato che il reboot de «La signora in giallo» è in lavorazione.

La 66enne ha ufficializzato via stampa: sarà lei a vestire i panni dell'investigatrice-scrittrice interpretata da Angela Lansbury nella storica serie tv. «Oh, sì», ha sospirato Curtis durante un'intervista con Entertainment Tonight. Lunga pausa drammatica. «Succede».

«Manca poco. Ma sono molto emozionata. Molto emozionata», ha continuato l'attrice. «Ma sto frenando l'entusiasmo finché non inizieremo le riprese. Ho un paio di altre cose da fare e poi potrò godermi quel lavoro».

Le indiscrezioni che davano Jamie Lee Curtis pronta a interpretare la sagacia piena di humor della risolvitrice di omicidi più amata della tv si rincorrevano ormai da oltre un anno. E quel «succede» è la conferma che il reboot si farà e che la vedrà protagonista.

La serie originale con Angela Lansbury in onda per 12 stagioni

Secondo le prime anticipazioni fornite da Variety, la sceneggiatura della nuova versione cinematografica della Signora in giallo (nella versione originale Murder, She Wrote) è di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, mentre i produttori sono Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal.

La serie originale con Angela Lansbury, scomparsa a 96 anni nel 2022, è andata in onda per ben dodici stagioni, dal 1984 al 1996. Seguita da milioni di spettatori e trasformata anche in quattro film per la televisione, è considerato a tutti gli effetti un cult.