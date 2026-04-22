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Madrid Jannik Sinner si presenta ai World Sports Awards in Gucci e scatta il paragone con James Bond

Covermedia

22.4.2026 - 11:00

Jannik Sinner
Jannik Sinner

Il numero uno ATP catalizza Madrid tra suggestioni 007 e un’immagine costruita nel tempo con la maison italiana.

Covermedia

22.04.2026, 11:00

22.04.2026, 11:14

Jannik Sinner riaccende il paragone con James Bond ai Laureus e rafforza la sua immagine globale.

Sul red carpet dei Laureus World Sports Awards a Madrid, il numero uno del tennis mondiale si presenta in smoking nero firmato Gucci, richiamando subito l’immaginario di James Bond.

Il riferimento nasce da un taglio editoriale – come sottolinea GQ Italia – più che da un fatto concreto: non esistono conferme su un coinvolgimento reale nel casting del prossimo 007.

Tra i candidati come Sportivo dell’anno, ma non ha vinto

Il dato certo è un altro. Il campione altoatesino arriva all’evento da numero uno del ranking ATP, posizione riconquistata ad aprile 2026. Ai Laureus era tra i candidati come Sportivo dell’anno, premio poi assegnato a Carlos Alcaraz, ma l’attenzione si sposta anche su come viene percepito fuori dal campo.

C’è poi un altro elemento. Il legame con la maison italiana non è nuovo: il ruolo di Global Brand Ambassador è stato costruito negli ultimi anni attraverso campagne e presenza internazionale.

In un’intervista a «Vogue» del 29 agosto 2023, il tennista spiegava: «L’eredità italiana, unita alla capacità di essere sempre creativi e di guidare l’innovazione nel settore, ha reso questa collaborazione così unica: è il motivo per cui mi piace lavorare con Gucci».

Il risultato è un cambiamento evidente. Il volto della nuova generazione del tennis non è più solo prestazione e ranking, ma anche presenza scenica e linguaggio visivo. Il richiamo a Bond resta una suggestione culturale, ma segnala un passaggio preciso: l’ingresso stabile in una dimensione pop globale.

Il calendario riporta subito sul campo: Mutua Madrid Open al via il 22 aprile, poi gli Internazionali d’Italia dal 6 maggio e il Roland Garros dal 25 maggio, primi snodi della stagione sulla terra che misura continuità e pressione da numero uno.

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