Jannik Sinner

A parlare è il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi: «Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare al Festival, ma Sinner va protetto, non va strumentalizzato».

Jannik Sinner, il giovane fenomeno del tennis italiano, ha ricevuto da Amadeus un invito speciale per salire sul palco del celebre Festival di Sanremo. Un arma a doppio taglio secondo il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, che rifugge dall’ingerenza mediatica.

Persino la premier Giorgia Meloni lo avrebbe incalzato: «Ma davvero non vai? Non lo sai che cosa vuol dire?». Decisa però è stata la risposta del 22enne altoatesino: «Lo so, ma mi devo allenare».

A intervenire a spada tratta ci si è messo poi Binaghi, che delle telecamere non ne vuol sapere. «Sinner va protetto, non va strumentalizzato. Mi ci metto io a petto nudo se serve – riporta Il Messaggero -. Se ci andasse, sarebbe una delusione.».

«Tutti ci andrebbero, ma lui è diverso. Al premier ho detto che mi auguro che Jannik diventi uno straordinario strumento per trasmettere concetti positivi soprattutto alle nuove generazioni. È un italiano diverso dallo stereotipo al quale siamo abituati».

Covermedia