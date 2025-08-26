Il tennista italiano Jannik Sinner. IMAGO/Kyodo News

In vista della sua prima sfida agli US Open, Jannik Sinner ha svelato per la prima volta, in un incontro coi media, di essere innamorato. Ma chi è la sua compagna?

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il ritiro forzato per un problema di salute a Cincinnati, Jannik Sinner si prepara a difendere il titolo degli US Open a New York.

In un incontro coi media, il tennista ha parlato della sua vita personale, arrivando a confessare di essere innamorato.

L'identità della fidanzata dell'altoatesino rimane però un mistero. Mostra di più

In vista del suo esordio agli US Open, dove dovrà difendere il titolo, Jannik Sinner ha sorpreso tutti a New York ammettendo di avere il cuore impegnato.

Come riporta «Chi», durante un incontro con un gruppo selezionato di giornaliste internazionali, tra cui quelle del «Corriere della Sera», il tennista ha parlato della sua vita privata.

L'altoatesino, che si è recentemente ripreso da un problema di salute che lo ha costretto a ritirarsi dalla finale contro Carlos Alcaraz all'ATP di Cincinnati, si prepara a tornare in campo il 26 agosto contro Vit Kopriva per l'ultimo torneo del Grande Slam.

Si è aperto sulla sua vita personale

Dopo una serata in suo onore al club «The Core», dove è stato presentato come nuovo ambasciatore del marchio delle crociere Explora Journeys, il re di Wimbledon ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale.

Come scrive la rivista italiana, ha parlato di come gestisce la pressione di essere il numero uno al mondo, del lavoro psicologico che accompagna ogni partita e della sua passione per i Lego, che usa per rilassarsi tra un match e l'altro.

«Sì, sono innamorato»

In un raro momento di apertura, Sinner ha risposto a una domanda sulla sua vita sentimentale: «Sì, sono innamorato, ma della vita privata non parliamo».

Questa semplice affermazione ha confermato pubblicamente le voci sulla sua situazione sentimentale, suscitando la curiosità dei fan.

Nonostante la sua riservatezza, il tennista si è aperto su un nuovo capitolo nella sua storia, quello di un giovane di 24 anni che vive non solo per le vittorie sul campo, ma anche per le emozioni dell'amore.

Chi è la misteriosa fidanzata?

Giova ricordare che dopo la sua separazione dalla tennista russa Anna Kalinskaya, si è speculato molto sulla sua vita amorosa: in aprile è stato avvistato proprio da «Chi» a Monte Carlo in compagnia della modella russa Lara Leito. Una relazione che avrebbe smentito però poco dopo lo stesso Sinner.

A luglio invece le voci sulla possibile fiamma del numero uno si sono concentrate su Laila Hasanovic: la modella danese è conosciuta per aver avuto una relazione col pilota Mick Schumacher, figlio di Michael.

Il tennista però non ha confermato o smentito nulla sull'identità della sua compagna, che al momento rimane un mistero.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.