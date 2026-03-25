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Ecco il video Jannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami

Luca Betschart

25.3.2026

Sinner
Sinner
Foto: Imago

Nella notte Belinda Bencic è stata sconfitta in tre set da Coco Gauff ai quarti di finale del Master 1000 di Miami, ma il giorno precedente la figlia Bella aveva rubato la scena all'elvetica e sciolto i cuori degli appassionati di tennis durante un incontro con il campione italiano Jannik Sinner.

Redazione blue Sport

25.03.2026, 19:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Belinda Bencic ha perso ai quarti di finale del Master 1000 di Miami contro Coco Gauff e lascia il torneo.
  • Ma il giorno precedente la figlia Bella aveva rubato un po' la scena all'elvetica, durante un incontro con Jannik Sinner nell'area di riscaldamento.
  • La Bencic, interpellata dopo il suo match, ha detto: «È stata una dolce interazione anche per me. È stato bello da vedere».
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Nella notte Belinda Bencic è stata sconfitta in tre set da Coco Gauff ai quarti di finale del Master 1000 di Miami con il punteggio di 3-6, 6-1, 3-6.

Miami. Bencic eliminata da Gauff

MiamiBencic eliminata da Gauff

Ma il giorno precedente sua figlia Bella aveva rubato la scena alla tennista elvetica e sciolto i cuori degli appassionati di tennis durante un incontro con il campione italiano Jannik Sinner.

Le telecamere di Miami hanno infatti ripreso il quattro volte vincitore di un torneo del Grande Slam mentre cercava di giocare a calcio con la piccola, che in aprile compirà due anni, nella zona di riscaldamento prima del suo match. Ma con scarso successo.

«Jannik è stata molto gentile con lei, ma Bella è molto diffidente nei confronti di tutti. Spero che in futuro si renda conto di chi ha provato a giocare con lei!», ha commentato la sangallese, con il sorriso.

Ha poi aggiunto: «È stato un bel momento anche per me. È stato dolce da vedere».

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