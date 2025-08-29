Jannik Sinner

Nel documentario firmato Rolex emergono immagini inedite e confessioni intime: «emotivo e molto severo» verso se stesso, tra scelte difficili e sacrifici.

Covermedia Covermedia

Jannik Sinner si sbottona senza filtri nel cortometraggio realizzato con Rolex, intitolato «Il ritorno».

Un ritratto personale che mostra immagini inedite e momenti privati del tennista numero uno d'Italia. «Sono emotivo e molto severo con me stesso», ammette, aprendo la narrazione con un tono inedito.

Il film ripercorre le radici familiari e l'inizio della sua vocazione sportiva. «Da fuori forse non sembro molto emotivo, ma lo sono. Quando ho un momento duro, a volte non riesco a trattenermi», racconta. E aggiunge: «Ho dubbi ogni giorno, però mi ricordo di quanto lavoro ho fatto per arrivare fin qui».

Il momento decisivo arriva a 13 anni e mezzo, quando lascia tutto per il tennis: «I miei genitori, i miei amici, mio fratello, gli altri due sport: ho lasciato tutto a casa. La mia vita è cambiata completamente da un giorno all'altro».

Una scelta radicale ma consapevole: «Era la strada giusta per me. Ed è questo che conta davvero».