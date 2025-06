Secondo le accuse, Jared Leto avrebbe posto richieste sessuali a delle ragazze minorenni.

Nove ragazze, alcune delle quali minorenni, hanno rivelato di essere state vittime di abusi sessuali da parte dell'attore.

Alcune di loro erano minori all'epoca degli episodi.

Fra le accuse mosse contro Leto, ci sono delle richieste a sfondo sessuale e degli atti di esibizionismo.

Il portavoce dell'attore e musicista ha smentito le accuse.

Un fulmine a ciel sereno: Jared Leto è stato accusato di condotta sessuale inappropriata da diverse donne.

Le gravi accuse arrivano da nove ragazze, alcune delle quali erano ancora minorenni al momento dei fatti. Una delle presunte vittime ha attaccato l'attore di «Suicide Squad», bollando il suo comportamento come «predatorio, terrificante e inaccettabile».

Fra flirt troppo spinti e richieste sessuali a minori

In un report diffuso da Air Mail, le donne hanno imputato a Leto di essersi comportato in maniera inappropriata nel corso degli anni e di avere flirtato con delle adolescenti. «È stato il segreto di Pulcinella per troppo tempo», ha dichiarato una delle persone denuncianti, che ha preferito rimanere nell'anonimato.

L'attore e musicista è stato tacciato di aver posto delle domande a sfondo sessuale a una 16enne, di aver camminato nudo in una stanza al cospetto di una 17enne, di aver mostrato i suoi genitali e di essersi masturbato di fronte a una 18enne, spingendola a toccargli le parti intime.

Il portavoce smentisce

Le scioccanti rivelazioni sono emerse il mese scorso, dopo che la DJ Allie Teilz ha ripostato su Instagram uno status Facebook risalente del 2012, in cui scriveva di essere stata «aggredita e traumatizzata da questo maniaco quando avevo 17 anni».

In un comunicato affidato a Air Mail, un portavoce dell'attore e musicista ha smentito le accuse, definendo le affermazioni di Teilz «dimostrabilmente false».

Il portavoce ha inoltre riferito come «non ci sia mai stato alcun tipo di reclamo o comportamento scorretto» in risposta alle accuse secondo cui Jared avrebbe organizzato feste con l'intento di far spogliare le giovani donne.