  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Jasmine Trinca confessa: «Ho subito molestie, come le mie sorelle e amiche»

Covermedia

22.3.2026 - 13:00

Jasmine Trinca
Jasmine Trinca

L'attrice romana racconta a «Verissimo» alcuni fatti personali destabilizzanti, mentre è in sala con «Gli occhi degli altri» di Andrea De Sica.

Covermedia

22.03.2026, 13:00

22.03.2026, 13:39

Jasmine Trinca rompe il silenzio.

Nell'intervista andata in onda il 21 marzo a «Verissimo», l'attrice ha parlato apertamente delle molestie subite in passato, riportando parole nette: «Le ho subite come le hanno subite molte mie amiche e sorelle» e aggiungendo che oggi reagirebbe in modo diverso, perché «l'idea è quella di rovesciare la vergogna, non dobbiamo essere noi ad avere vergogna». Il passaggio televisivo rilancia un tema che la 44enne aveva già affrontato nel 2024, quando aveva denunciato l'esistenza di un sistema di potere più ampio delle singole «mele marce».

Nel colloquio con Silvia Toffanin è riemerso anche il capitolo familiare che più ha segnato il suo percorso. Cresciuta a Testaccio in una famiglia di pescivendoli, ha perso il padre quando era ancora molto giovane, mentre la madre è morta dopo una lunga malattia; proprio alla figura materna ha dedicato «BMM – Being My Mom», lavoro nato come omaggio personale e artistico. In un'intervista al «Corriere della Sera» l'aveva descritta come «molto più libera di me», ricordandone lo spirito anticonvenzionale.

Sul fronte professionale, il passaggio in tv coincide con l'uscita di «Gli occhi degli altri», nelle sale dal 19 marzo, film di Andrea De Sica presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, dove l'interprete ha ricevuto il Premio Monica Vitti come miglior attrice. È questo il progetto che accompagna oggi il suo ritorno al centro della scena pubblica.

I più letti

La frustrazione di Odermatt: «È la mia peggior prestazione degli ultimi anni, non mi sento il migliore»
Granit Xhaka scoppia in lacrime ricordando l'infanzia: «Stavamo soli anche per 18 ore»
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Ecco l'influencer pro-Trump che spopola su Instagram e OnlyFans, ma...non esiste
Sempre più giovani svizzeri usano questa sostanza pericolosa, mentre gli altri Paesi la limitano

Altre notizie

Harry Potter. Odio e minacce verso Paapa Essiedu: «Lascia o ti uccido»

Harry PotterOdio e minacce verso Paapa Essiedu: «Lascia o ti uccido»

Spettacolo. Jason Momoa, fuga dalle Hawaii: «Siamo al sicuro»

SpettacoloJason Momoa, fuga dalle Hawaii: «Siamo al sicuro»

Non solo caffè. Dopo il successo con la tequila, ora George Clooney punta sulla birra... senz'alcol

Non solo caffèDopo il successo con la tequila, ora George Clooney punta sulla birra... senz'alcol

Leali, Ruggeri, Cocciante.... Dopo 51 anni torna Canzonissima. Ecco il nuovo programma di Milly Carlucci

Leali, Ruggeri, Cocciante...Dopo 51 anni torna Canzonissima. Ecco il nuovo programma di Milly Carlucci

Ecco che ruolo vorrebbe. Miley Cyrus torna sul set? «Sono molto interessata»

Ecco che ruolo vorrebbeMiley Cyrus torna sul set? «Sono molto interessata»