Jason Momoa

Tempesta su Oahu, evacuazioni e oltre 200 soccorsi.

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Jason Momoa rassicura dopo la fuga.

Piogge torrenziali e alluvioni lampo hanno colpito duramente le Hawaii, costringendo centinaia di famiglie ad abbandonare le proprie case. Tra loro anche l'attore di «Aquaman», che ha lasciato la North Shore di Oahu insieme ai suoi cari dopo un blackout improvviso e l'arrivo di acque fangose che hanno invaso strade, abitazioni e veicoli. L'ondata di maltempo, definita la più violenta degli ultimi vent'anni sull'isola, ha messo in crisi l'intera area, in particolare nei pressi della diga di Wahiawa, considerata dalle autorità «a rischio di cedimento imminente».

Attraverso una serie di video pubblicati su Instagram, la star ha aggiornato i fan sulla situazione: «Siamo al sicuro per ora, ma ci sono molte persone che non lo sono, quindi mandiamo tutto il nostro amore». Il 45enne ha poi descritto la gravità delle condizioni nella zona costiera: «La North Shore è messa davvero male... speriamo che tutti riescano a mettersi in salvo».

Le immagini condivise mostrano onde violente e condizioni estreme anche nei pressi della casa del padre. In parallelo, il progetto musicale dell'interprete hawaiano ha subito uno stop: il concerto benefico della sua band Öof Tatatá è stato annullato per ragioni di sicurezza. «La cosa più importante adesso è assicurarci che tutti stiano bene», ha spiegato.

Le autorità di Honolulu hanno ordinato l'evacuazione di oltre 5.000 residenti nelle aree a valle della diga, mentre i soccorritori hanno già tratto in salvo più di 230 persone. Il governatore ha indicato una stima preliminare dei danni materiali superiore a 1 miliardo di dollari, pari a circa 900 milioni di euro. Le verifiche sulla stabilità della diga e i primi interventi di emergenza sono attesi nelle prossime ore, mentre resta alta l'allerta su tutta l'isola.