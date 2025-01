Jason Momoa farà il cattivo. Covermedia

L'attore torna nell'universo DC nel ruolo del villain.

Covermedia Covermedia

Jason Momoa interpreterà il villain Lobo in «Supergirl: Woman of Tomorrow».

Momoa torna nell'universo DC dopo aver manifestato più volte interesse per il ruolo, come fa notare «Today» che ha postato uno screenshot di un'intervista passata dell'attore. «Ho sempre voluto interpretare Lobo. È il ruolo perfetto. Se mi chiamano e mi chiedono di interpretarlo, è un ca*** di sì!». A commento dello screenshot, Jason ha scritto: «Hanno chiamato», confermando la news.

I dettagli sul progetto sono ancora top secret. Sicuramente l'attrice di «House of the Dragon» Milly Alcock avrà il ruolo della protagonista, mentre l'attore belga Matthias Schoenaerts sarà nei panni del villain Krem of the Yellow Hill.

Un antieroe noto per la sua personalità violenta e irriverente, proveniente dal pianeta Czarnia, Lobo possiede una forza sovrumana, capacità rigenerative e un'invulnerabilità che lo rendono un avversario formidabile.

I due recenti film di Momoa della saga «Aquaman» hanno incassato più di 1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

L'attore sarà protagonista anche di «Un film Minecraft», progetto Warner Bros. che verrà rilasciato ad aprile.