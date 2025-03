Jay-Z Media Punch/INSTARimages

Il rapper cita in giudizio una donna che lo aveva ingiustamente accusato di violenza sessuale per fatti risalenti al lontano 2000 e il suo avvocato.

Jay-Z trascinerà in tribunale una donna che lo aveva accusato di stupro.

Dopo alcune settimane una donna identificata come Jane Doe ha ritirato la denuncia contro il rapper, che dal suo canto ha deciso di agire per vie legali contro di lei e il suo avvocato Tony Buzbee, per persecuzione dolosa e abuso di processo.

Jay-Z ha depositato la denuncia presso un tribunale dell'Alabama per false accuse di violenza sessuale, sostenendo come queste gli abbiano arrecato un danno economico di almeno 20 milioni di dollari.

Secondo il rapper, Shawn Carter all'anagrafe, i due «erano spinti ​​dall'avidità, con un assoluto disprezzo della verità e dei più fondamentali precetti della decenza umana», si legge nella denuncia ottenuta da Page Six.

Jay-Z agirà per vie legali contro Doe e Buzbee per accusa dolosa, abuso di processo, cospirazione civile e diffamazione. Sostiene nei documenti del tribunale che Doe ha «volontariamente ammesso» che Buzbee «l'ha spinta ad andare avanti con la falsa storia contro il signor Carter» dopo che una «lettera di richiesta esorbitante non era riuscita a produrre il guadagno finanziario sperato».

«Buzbee ha coinvolto Jay-Z», avrebbe ammesso Doe, secondo la documentazione del tribunale.

La donna aveva rivelato in un'intervista rilasciata nel dicembre 2024 a NBC News di essere stata stuprata da Jay-Z durante un afterparty degli MTV Video Music Awards del 2000, quando lei aveva appena 13 anni.

La donna ha poi ammesso come nella sua storia ci fossero delle incongruenze.